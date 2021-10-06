Gönen'in "Doktor" Kaymakamı var - Son Dakika

Gönen'in "Doktor" Kaymakamı var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaymakamlık görevini sürdüren Arslan Yurt'un, "Babacan Liderlik Algısının tutumsal ve davranışsal sonuçları" konulu doktora tezi kabul edilerek, kendisine "Doktor" ünvanı verildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaymakamlık görevini sürdüren Arslan Yurt'un, "Babacan Liderlik Algısının tutumsal ve davranışsal sonuçları" konulu doktora tezi kabul edilerek, kendisine "Doktor" ünvanı verildi. Gönen'de 2019 yılından bu yana İlçe Kaymakamlığı görevini sürdüren Arslan Yurt, "Doktor" ünvanı aldı. 2013 yılında Karabük Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon alanında başladığı doktora çalışmasını 2021 yılı Haziran ayında tamamlayan Kaymakam Yurt, doktora tezi olan"Babacan Liderlilik Algısının Tutumsal ve Davranışsal Sonuçları: Balıkesir ilinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Uygulama" adlı çalışması kabul edilince "Doktor" ünvanı aldı. Gönen'in Doktor Kaymakamı Arslan Yurt, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda haftada 3 saat ders vermeye başlayarak ikinci sınıf öğrencilerinin "Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği" derslerine girmeye başladı. - BALIKESİR

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