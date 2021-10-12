"Hizmeti gönül belediyeciliği ile taçlandırıp halkın kalbine girdik" - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşların evlerine misafir olan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede gerçekleştirdikleri en büyük değişimin hizmeti gönül belediyeciliği ile taçlandırarak halkın kalbine girmek olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Ne kadar hizmet yaparsanız yapın gönüllere dokunmadıktan sonra hikayenin ruhu eksik kalıyor. Hamd olsun Bağlar'da ikisini de uygulamayı başardık" dedi.

Mahalle buluşmalarını sürdüren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin eski yerleşim yerleri arasında yer alan Körhat Mahallesinde sırasıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunların tespiti için esnafın görüşlerini alan Beyoğlu, iletilen talepleri en kısa zamanda yerine getireceklerinin sözünü verdi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte bir kadın vatandaş tarafından işletilen bakkala giren Başkan Beyoğlu, çocuklara yiyecek ikramında bulunduktan sonra aralarında hasta ve yaşlıların da bulunduğu bazı evlerin kapısını çalarak kendisini davet eden vatandaşlara misafir oldu.

"Sosyal dokunuşlarla milletimizin kalbini ve dualarını kazanıyoruz"

Belediyelerin esas görevinin vatandaşlara hiç bir ayrım gözetmeden hizmet etmek olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu, sosyal ve gönül zenginliği ile taçlandırılmaması halinde hizmetlerin eksik kalacağını söyledi.

Vatandaşın kalbine dokunacak hareketlerde bulunmalarının Bağlar'da değişim ve dönüşüm meydana getirdiğini kaydeden Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle vurguladığı üzere vatandaşın gönlünü kazanmayı başarmadıktan yapılan hizmetler bir yönüyle eksik kalır. Hikayenin esas ruhunu, hizmeti sosyal ve gönül belediyeciliği ile taçlandırmak oluşturur. Bağlar'da bizim yaptığımız ve başardığımız olay tam da budur. Allah'a hamd olsun hem hizmet ediyoruz, hem sosyal dokunuşlarla gönüllere girerek milletimizin dualarına mazhar oluyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR