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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

13.10.2021 10:19
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi ALO 199, Avrupa-Ortadoğu ve Afrika finallerinde En İyi Çağrı Merkezi seçildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi ALO 199, Avrupa-Ortadoğu ve Afrika finallerinde En İyi Çağrı Merkezi seçildi.

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) Çağrı Merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olan ContactCenterWorld.com (CCW) tarafından gerçekleştirilen EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Kendine zirvede yer bulan ALO 199 böylece, NVİGM Çağrı Merkezi ALO 199 Contact Center World Events'in online olarak düzenleyeceği dünya finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde EMEA bölgesini temsil etme hakkını kazandı. Uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin buluştuğu Contact Center World Events kapsamında 40 ayrı kategoride yarışma düzenleniyor ve dünyadaki en iyi çağrı merkezleri belirleniyor. Bölge finallerinde birinci gelen çağrı merkezleri daha sonra organizasyonun dünya finallerinde yarışıyor. Özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Vatandaşların çağrılarına anında çözüm üreten ALO 199 Çağrı Merkezi Müdürü Bülent Uzunoğlu, ekip arkadaşları ile verdikleri hizmetin bir takım çalışmasının sonucu olduğunu belirterek, "ALO 199, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Trabzon'a kazandırdığı önemli bir proje. Ekibimizle birlikte 7/24 vatandaşlarımızdan gelen çağrılara cevap vererek hızlı ve etkin bir biçimde çözüm üretiyoruz. Bizlere çalışma imkanları açısından tüm kolaylıkları sağlayan başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı'ya ve bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALO 199'un başarısı İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımları retweet yaparak başarıyı kutladı. - TRABZON

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Trabzon, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi - Son Dakika
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