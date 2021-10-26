İHA'dan Muş Emniyet Müdürü Kaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü, göreve yeni başlayan Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir süre önce Muş Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Engin Kaloğlu'na ziyaretler devam ediyor. İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Türkiye Gazetesi Van Bölge Müdürü Şükrü Haşim Talay ve İHA Muş muhbiri Uğur Ulu'yu makamında kabul eden Kaloğlu, yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti. Türk Polis Teşkilatının 176 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Kaloğlu, kentin huzur ve güveni için kesintisiz şekilde çalışacaklarını ifade etti.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise misafirperverliğinden dolayı Kaloğlu'na teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUŞ