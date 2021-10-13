Üye Girişi
Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

13.10.2021 09:09

- Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı Nevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır birçok hastaneye başvuran Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin kalbindeki delik, Nevşehir'de kalp zarından...

- Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı

Nevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

NEVŞEHİR - Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır birçok hastaneye başvuran Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin kalbindeki delik, Nevşehir'de kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı.

Afganistanlı 26 yaşındaki Sara Nouri, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle 3 yıldır birçok hastaneye başvurdu ama sonuç alamadı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Nouri'ye yapılan tetkiklerde kalbinde delik olduğu tespit edildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fırat Durna yönetiminde ameliyata alınan Sara Nouri'nin delik kalbi, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı.

Ameliyat hakkında bilgiler veren Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan, "Hasta halsizlik ve nefes darlığı ile polikliniğe müracaat etti. Yapılan tetkikler sonrasında kalbinde delik olduğunu belirledik. Bu deliğin anjiyografi yöntemiyle kapanamayacağı kanısına vardık. Bu nedenle hastamıza açık kalp ameliyatı önerdik. Yaklaşık 25 personel ile 2 buçuk saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz ameliyat Nevşehir de de bir ilk olma özelliğinde. Hastanın kalp zarından elde ettiğimiz bir yama ile kalpteki deliği kapattık. Hastamızın şu an durumu stabil ve bu gün taburcu olacak" dedi.

Operasyonu yöneten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fırat Durna da, yaklaşık 3 yıl önce Nevşehir Devlet Hastanesinde açık kalp cerrahisi kliniği kurduklarını belirtti. Bu güne kadar 54 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Durna, "Son yaptığımız açık kalp ameliyatı Nevşehir'de yaptığımız özel bir ameliyat oldu. Hastanın kalp zarından yaptığımız yama ile kalp deliğini kapattık. Operasyona katılan ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

5 yıl önce Türkiye'ye gelen Sara Nouri ise yaklaşık 2 yıl önce halsizlik ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye müracaat ettiğini ancak pandemi nedeniyle kısa süreli tedaviler uygulanarak taburcu edildiğini söyledi. Son olarak Nevşehir Devlet Hastanesine müracaat ettiğini kaydeden Nouri, "Ameliyat öncesi çok korkuyordum. Şu an çok iyiyim. Artık rahat nefes alabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Ameliyatımı yapan doktorlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu
Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu
Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu
Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

Kalp Damar Cerrahisi, Afganistan, Nevşehir, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler 10:06 Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek 10:03 Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor
Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit 09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı 09:38 Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 09:33 Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı 09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Son Dakika Haberleri
10:06 Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler
10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor
09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi         
10:05
İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz         
10:00
Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı         
09:58
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede         
09:34
Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor         
09:30
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement