Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması - Son Dakika

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kent meydanında çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Kent Meydanında düzenlenen törene kurum müdürleri, dernek başkanları ile merkez ilçe mahalle muhtarları ve merkez köy muhtarları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, ülkenin geçtiği zorlu süreçte muhtarların hepsinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti. Özen, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu öncülüğünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yapılan istişareler sonucunda muhtarlarımızın özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmelerle muhtarlık müessesi daha da güçlenecek. Seçim kanunu da değişirse muhtarlarımız daha güzel yarınlar için daha güzel seçimler gerçekleştireceklerdir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile program sona erdi. - KARABÜK