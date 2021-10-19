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Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı - Son Dakika

Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

19.10.2021 16:43
Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilköğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ayni yardımı Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın yardım organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilköğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ayni yardımı Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın yardım organizasyonu ile gerçekleştirildi.

TOBB tarafından hazırlanan 50 bin TL'lik giyim yardımı kolilerinin Karabük'teki ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye dağıtılması için tören düzenlendi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı ayni yardım dağıtım törenine Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük TSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, okul müdürleri ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat, hayırseverlerin, TSO başkanlığının, meclis başkanlığının tablet desteği ile büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Yardım kapsamında 314 mont ve 311 ayakkabı, Merkez, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçesindeki öğrencilere dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. - KARABÜK

Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı
Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı
Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı
Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

milli eğitim bakanlığı, Türk Lirası, Türkiye, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı - Son Dakika
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