Karacan'dan ESO Akademi'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yapılan ve ESO Akademi içerisinde yer alan Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Karacan, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Şahin, Güven Erdoğan, Ömer Benli, Muhsin Akbaş, Meclis Üyesi Murat Sürel ve ESO-ABİGEM Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı ile birlikte merkezde incelemelerde bulundu. ESO Akademi içerisinde bulunan birimleri gezerek bilgi aldı.

ESO Akademi hakkında bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugün ülkemizde ve şehrimizde ciddi bir mesleksizlik problemi var. ESO olarak gençlerimizin bu problemi ve Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sorununu çözmek adına ESO Akademi'yi hayata geçirdik. Aranan insanların yetişeceği ESO Akademi'de 22-35 yaş arası gençlerimiz uygulamalı mesleki eğitimler alacak. İş garantili eğitimleri tamamlayanlar yapılacak sınavları başarıyla geçtiğinde işi zaten çoktan hazır olmuş olacak" dedi.

"Meslek sahibi olmak için sıra gençlerimizde"

Karacan, ESO Akademi'nin Eskişehir'in ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman sorununa çözüm getireceğini vurguladı. Karacan, "Mesleki eğitime verdikleri değerli katkıları için Eskişehir Sanayi Odası'na teşekkür ederiz. İncelemeler sonucunda gördük ki kentimiz çocuklarının eğitimleri için çok modern bir eğitim merkezi yapılmış. İnanıyorum ki buradan mezun olan arkadaşlarımız kalifiyeli, sanayinin aranan personelleri olacaklar. ESO hem eğitimler için hem de meslek edindirmek için elinden geleni yapmış. Artık sıra gençlerimizde. İş arayan gençlerimiz ESO Akademi'ye başvurarak meslek sahibi olmak için bir adım atmış olacaklar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR