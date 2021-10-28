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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi Ekim toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi Ekim toplantısı gerçekleştirdi

28.10.2021 15:06
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi Ekim toplantısı gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi tarafından oluşturulan ve 2 ayda bir düzenli olarak toplanması öngörülen Çocuk Meclisi'nin 2021-2022 dönemi ilk toplantısı Kartal Belediyesi Meclis'inde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından oluşturulan ve 2 ayda bir düzenli olarak toplanması öngörülen Çocuk Meclisi'nin 2021-2022 dönemi ilk toplantısı Kartal Belediyesi Meclis'inde gerçekleştirildi. Kartallı çocukların kent yönetimine katılmaları ve sorunlarını aktarmalarını hedefleyen meclis oturumuna Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlandığı oturuma Kartal'ın 20 mahallesini temsilen çocuklar katıldı.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda pandemi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen Çocuk Meclisi'ne 18 çocuk katıldı. Meclis komisyonlarının oluşturulmasıyla başlayan oturuma Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Kartal Çocuk Meclisi'nde kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel meclisten çıkacak kararların takipçisi olduğunu belirterek sözlerine başladı. Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin tüm toplantılarının kayıt altına alındığını belirten Yüksel yapılan işin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi. 2021 – 2022 yılının ilk toplantısının hayırlı olmasını dileyen Yüksel, geçtiğimiz yıl Çocuk Meclisi'nin 4 kez toplandığını ve bu yıl yenilenen meclis üyeleri ile yıl boyunca 4 oturum yapılacağını belirtti.

Başkan Yüksel sözlerine, "Geçtiğimiz yapılan her toplantı kaydedildi ve sizin yerinizde oturan çocukların her önerisine ekip olarak çalıştık. O önerilerden bazıları hayata geçti. O yüzden bu toplantılar sadece iyi vakit geçirme toplantısı değil. Sizin mahallenizden taşıdığınız her şeyi gerçekten ciddiye alan bir ağabeyiniz ve yönetimi var. Örneğin geçtiğimiz dönem bir arkadaşınız; görme engeli olan kardeşlerimiz için sesli kütüphane projesi sundu. O projeyi hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Daha size sayacağım pek çok örnek var ve onları bir sonraki meclis toplantısında sunum olarak burada görebiliriz. Geçtiğimiz dönemin bir kesitini sizlerle paylaşalım. Arkadaşlarınızın önerdiği fikirlerin hangileri hayata geçmiş, sizlere göstermiş olalım. Bu toplantıdan da eminim çok güzel fikirler çıkacak. Sizler güzel önerilerde bulunacaksınız. Bizler de ekip arkadaşlarımızla onların değerlendirmesini yapıp hayata geçirmesini sağlamaya çalışacağız" diye devam etti.

Meclis oturumlarının güzel geçmesini alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüksel; çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı ve 4 gün boyunca Kartal'da yapılacak kutlamalara tüm vatandaşları davet etti. Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından meclis üyeleri söz hakkı alarak önerilerini açıkladılar ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir okudular. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi Ekim toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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