Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ilçesinde dört ay önce annesi vefat eden bir bayan, mezarlığın düzenlenmesi için İlçe Kaymakamı Soner Divli'ye mektup yazarak yardım istedi.

Erzincan'da yaşayan bir bayan, haziran ayında hayatını kaybeden annesinin mezarına gidememesi nedeniyle Ulubey Kaymakamı Soner Divli'ye mektup yazarak mezara bakım yapılması için destek istedi. Mektubunda ailevi genel durumunu anlatarak annesinin mezarının düzenlenerek çiçek dikilmesini belirten bayanın bu isteğini gören Ulubey Kaymakamı Soner Divli harekete geçti.

Kaymakam Divli, İlçe Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri ile birlikte mezarı düzenleyerek çiçeklerle dolduruldu. Kaymakam Divli'nin bu hareketi herkesin takdirini kazandırırken, Erzincan'da yaşayan bayan ise herkese teşekkür etti. - ORDU