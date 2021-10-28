Kırşehir'de 240 Gram Ekmek 2 Lira oldu - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birliği, Fırıncılar Odasından gelen talep sonrası 240 gram ekmeğin fiyatı 50 kuruş zamlanarak 2 lira olduğunu açıkladı.

Kırşehir'de; Esnaf Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada; "1,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin gramajı ve fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından ekmeğin gramı 240 grama, ücreti ise 2 liraya yükseltildi" denildi. Temel Gıda Ürünlerine yapılan zamların ekmeği de etkilediğinin belirtildiği açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde her üründe yaşanan fiyat artışları temel gıda ürünlerinden olan ekmeği de etkilemiştir. Ekmeğin ham maddesi olan un fiyatlarının yükselmesi ekmek fiyatlarına zammı zaruri hale getirmiştir. Alınan bu karar yalnızca hammadde değil, personel ve işyeri giderleri, elektrik, su faturaları ödemekte zorlanan fırıncı esnafımıza nefes aldıracaktır. Geçtiğimiz günlerde zam kararı açıklanmadan ekmeği zamlı fiyatla satan esnaflara da gerekli cezalar uygulanmıştır. Bundan sonraki süreçte de esnaflarımızın gerekli kurallara uyması ve vatandaşlarımızın aldığı ürünün gramajı ve fiyatına dikkat etmesi önemlidir" ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR