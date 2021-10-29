Üye Girişi
Kulu'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika

Kulu'da 29 Ekim kutlamaları

29.10.2021 17:21
Kulu'da 29 Ekim kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt alanında düzenlenen program, çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra 60. Yıl Ortaokulu'nda devam etti. Kaymakam Ali Edip Budan günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yaptıktan sonra şiir ve müzik dinletisiyle program sona erdi.

Programa Kaymakam Ali Edip Budan'ın yanı sıra, İlçe Belediye Başkan Vekili Adil Görgülü, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Müftü Muhsin Yıldız, protokol üyeleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kulu'da 29 Ekim kutlamaları
Kulu'da 29 Ekim kutlamaları
Kulu'da 29 Ekim kutlamaları

İstiklal Marşı, Hisarcık, Konya, Kulu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kulu'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı 17:09 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı Siirt'te 17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi 16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
Denizli'de sağlık çalışanlarına ithafen yapılan tartışmalı heykeller kaldırıldı 16:46 Denizli'de sağlık çalışanlarına ithafen yapılan tartışmalı heykeller kaldırıldı Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi 16:03 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet 15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız

Son Dakika Haberleri
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
16:56 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum
16:34 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı
16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti
16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti         
17:23
Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor         
17:08
Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı         
17:01
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı         
16:35
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 17:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kulu'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement