Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu - Son Dakika

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık yüzünden yüzde 15 küçüldü.

Kentin en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler sayesinde yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu. Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Arin Gölü'ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi. Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, "Kuraklıkla beraber yapılan sondajlar Arin ve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor. Arin Gölü, Van Gölü'nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisidir. Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor. Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var. Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50'den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor" dedi.

Vatandaşlardan Orhan Emen ise gölün hiç bu kadar kuruduğunu görmediklerini ifade etti.