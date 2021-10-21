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Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü

21.10.2021 10:09

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL Nevşehir'de patates siğili hastalığı nedeniyle alternatif tarım ürünü kapsamında deneme üretimine geçilen yerli tohum fasulyenin hasat çalışması devam ediyor.

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü

Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL

NEVŞEHİR - Nevşehir'de patates siğili hastalığı nedeniyle alternatif tarım ürünü kapsamında deneme üretimine geçilen yerli tohum fasulyenin hasat çalışması devam ediyor. Yerli tohum ile dekar başına 500 kilogram ürün alındığı ve bu verimin Kanada'dan ithal edilen tohumun iki katı olduğu bildirildi.

Türkiye genelinde bitkisel üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Nevşehir'de yüzde 75'i hibe olacak şekilde çiftçilere dağıtılarak ekimi yaptırılan kuru fasulyeler, sofraya geleceği günü bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Nevşehir'in Kaymaklı Kasabası ile Çardak köyünde başta olmak üzere bölge genelinde 8 bin dekar alana ekimi yapılan yerli kuru fasulye hasadında rekolte bu yıl beklenenin üzerinde. Konu hakkında açıklama yapan Çardak köyü Muhtarı Adem Özer, dekar başı ortalama 400 kilo fasulye hasadı yaptıklarını söyledi. Özer "Çardak köyünde yaklaşık 5 bin dekar alana ekim yaptık. Şu an hasadını yaptığımız fasulyenin ton fiyatı 6 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor" dedi.

Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatların bir yıl önceki fiyatlara göre düşük olduğunu söyleyen fasulye üreticisi Osman Korkmaz ise, ürünleri depolarda muhafaza ederek talep geldikçe satacaklarını söyledi.

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü
Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü
Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü
Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü

Türk Lirası, Nevşehir, Tohum, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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