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Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu - Son Dakika

Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu

11.10.2021 15:53
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun bu sezon onuncu kez düzenlediği Kurumlar Arası Futbol Ligi'nin final karşılaşmasında Bulut İnşaat ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası karşılaştı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun bu sezon onuncu kez düzenlediği Kurumlar Arası Futbol Ligi'nin final karşılaşmasında Bulut İnşaat ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası karşılaştı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası rakibini 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu sezon Bulut İnşaat sponsorluğunda düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Liginin final karşılaşmasına Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Baro Başkanı Salih Aydın, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan V. Mikail Ertosun, Spor adamı Aydın Kasar ve birçok kamu ve sivil toplum temsilcisi katılım gösterdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan takım Esnaf Sanatkarlar Odası oldu. Maçın 20. dakikasında Baran Gelturan'ın golü ile öne geçen Esnaf Odası, 24. dakikada İlker Aydemir'in golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmada, Esnaf Odası ikinci yarıda Ziya İnan'ın attığı golle kupanın sahibi oldu.

Yaklaşık 600 seyircinin izlediği final maçı sonrasında muhteşem bir kupa töreni düzenlendi. Bulut İnşaat'ın kupasını Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ verirken, şampiyon olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kupasını ise Bulut İnşaat Yönetim Kurulu başkanı Naci Bulut takdim etti.

Kupa töreninde ayrıca Altın 9 ödülleri dağıtıldı. Altın 9 karmasına Sinan Cengiz, Okan Alptekin, Eyüp Can İnan, Hüsameddin Tomaj, Zeki Çelik, Necmettin Eroğlu, Erhan Taştan, Adem Bozboğa ve Ersin Gültekin seçilirken, turnuvanın en iyi oyuncusu Baran Gelturan, turnuvanın en iyi teknik adamı Selçuk Aras, turnuvanın en iyi golü Doğancan Aydoğan'ın seçildi. Fair-Play ödülleri ise Adem Bulut ve Yunus Temel'e verildi. - AĞRI

Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu

Münir Karaloğlu, Futbol, İnşaat, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu - Son Dakika
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