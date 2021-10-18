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Manyas'a yeni savcılar - Son Dakika

Manyas'a yeni savcılar

18.10.2021 19:03
Manyas'a yeni savcılar

Manyas ilçesine tayin olan yeni savcılar göreve başladı.

Manyas ilçesine tayin olan yeni savcılar göreve başladı.

Cumhuriyet savcıları Hüseyin Usta ve Burak Anıl Akyüz'ün son kararname ile başka yerlere tayinlerinin çıkmasının ardından boşalan görevlere Abdurrahim Günaydın ve Yakup Enes Arslan getiridi. Günaydın ve Arslan, ilçeye gelerek görevlerine başladılar.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın 1993 Rize doğumlu. Günaydın evli ve bir çocuk babası. Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Arslan ise 1995 yılı Karaman doğumlu. - BALIKESİR

Manyas'a yeni savcılar
Manyas'a yeni savcılar

Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Manyas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manyas'a yeni savcılar - Son Dakika


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