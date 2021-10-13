Muğla MAG-AME/SAR ekibi bünyesine kattığı 4x4 araç ile bulunduğu bölgede güçlenerek afet ve acil durumlara hazırlanıyor.

Muğla MAG-AME/SAR ekibi acil durumlarda vatandaşlara ilgili müdahaleyi daha hızlı yapmak için gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında, bugüne kadar en önemli eksikliklerinden biri olan ani müdahale aracı ihtiyacını giderdi. Satın alınan araç ile ekibin hareket kapasitesi artarak, bölgedeki ihtiyaç duyulan her olaya hızlı ve etkin müdahale edebilecek. Ekip yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Hazırlıklarımız kapsamında, bugüne kadar en önemli eksikliklerimizden olan ani müdahale aracımızı temin etmiş olmanın mutluluğunu sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Bu vesile ile destekçilerimizin tümüne tekrar teşekkür ederiz. Hep söylediğimiz gibi, birlikte güçlüyüz. Aracımız, ekibimizin hareket kapasitesini arttıracak ve lojistik planlanmalarını rahatlatacak bir 4x4 araç. Aracımız sayesinde, bölgemiz ve ihtiyaç duyulan her coğrafya için; daha hızlıyız, daha güçlüyüz, daha hazırız" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA