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Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika

Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi

21.10.2021 10:23

Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi Van'ın Muradiye ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Babacan Ortaokulunda düzenlenen fuarda 6 araştırma, 4 inceleme ve 8 tasarım olmak üzere toplam 18 proje yer aldı. 9 öğretmen ve 36 öğrencinin görev aldığı fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eşref Yıldız, Ethem Bektaş, Babacan Ortaokulu Müdürü Ahmet Sönmez, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından katılımcılar, fuarı gezerek öğrencilerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi
Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi
Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi
Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Muradiye, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika


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