Üye Girişi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi - Son Dakika

Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi

11.10.2021 10:04
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi

Klasik Murat 124 sevdalıları düzenlenen festivalle Düzce'de bir araya geldi.

Klasik Murat 124 sevdalıları düzenlenen festivalle Düzce'de bir araya geldi. 50 klasik Murat 124 buluştuğu festivalde özenle süslenen otomobiller, şehir turu atarak klasik araç severlerinde beğenisine sunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan klasik Murat 124 araç tutkunları Düzce'de bulunan Melen Park'ta buluştu. 50 Murat 124 otomobilin katıldığı festival öncesi klasik araç tutkunları şehir turu atarak özenerek süsledikleri araçlarını vatandaşların da beğenisine sundular.

En yenisi 1992, en eskisi ise 1972 model olan araçlara gözü gibi bakan sahiplerinin otomobillere yaptıkları bakımlar sayesinde her biri yeni gibi duran klasik araçlar vatandaşlarında ilgisini çekti.

Otomobillerin içinde ise çalan dönemin arabesk parçaları, klasik otomobil tutkunlarını Murat 124'lerin en revaçta olduğu yıllara götürdü. - DÜZCE

Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi
Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi

Karadeniz Bölgesi, Tragger, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası 10:02 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor 09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri sinirlendirdi! 500 Fransız şirketiyle ticaret bitiyor 09:44 Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri sinirlendirdi! 500 Fransız şirketiyle ticaret bitiyor
Kılıçdaroğlu'nun 09:03 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu 08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu 07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu 00:00 İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Son Dakika Haberleri
10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı
10:01 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası
09:51 Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada
09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor
09:47 Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti
09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı         
10:03
Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada         
09:51
Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti         
09:47
Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak         
09:29
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 10:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: Murat 124 sevdalıları Düzce'de bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement