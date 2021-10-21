MÜSİAD Konya'dan 'Geçmişe Vefa Yöneticilere Saygı' toplantısı - Son Dakika

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, belirli aralıklarla düzenlenen 'Geçmişe Vefa Yöneticilere Saygı' Toplantılarının 18'ncisi gerçekleştirildi. 1993 yılından bugüne kadar görev alan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, "Model Bir Şehir: Karbon Nötr Konya" konulu bir sunum yapıldı.

18. Geçmişe Vefa Yöneticilere Saygı Toplantısına MÜSİAD Konya Şubesi 2. Dönem Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 4. Dönem Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 7. Dönem Başkanı Ömer Faruk Okka ve bugüne kadar görev almış yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, "Şubemizin kuruluşundan bugüne kadar yöneticilik yapmış ağabeylerimizin ve arkadaşlarımızın tecrübelerinden istifade etmek, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ve yeni projelerimiz hakkında istişare etmek üzere bir araya geldik. Burada ortaya konulan fikirler bizim için çok değerli ve bu fikirler aynı zamanda faaliyetlerimizin şekillendirilmesi noktasında da bizlere ışık tutmaktadır. Gerek ülkemizin ve gerekse de şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek istiyoruz. MÜSİAD Konya olarak şehrimizde devam eden ve hayata geçirilmeyi bekleyen projelerin takipçisi olmanın yanı sıra yeni projeler ortaya koymak adına da çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Başkan Kağnıcı, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Kağnıcı'nın ardından Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca, "Model Bir Şehir: Karbon Nötr Konya" konulu sunumu gerçekleştirdi. Konya'nın, Avrupa'nın ilk karbon nötr şehri olması için çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Karaca, "Bu kapsamda proje çalışmalarına başlanmıştır. Konya, Türkiye'nin en temiz, gecekondu probleminin olmadığı, engebesiz ve şehir planlamasının daha kolay yapılabildiği, Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip, Türkiye'nin en düzenli organize sanayi bölgelerinden biridir. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında ülkemizde karbon nötre en yakın bölge Konya olacaktır" diye konuştu. - KONYA