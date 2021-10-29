Okullarda 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Kutlamalarda görev alan öğrenciler programın final bölümünde 10. Yıl Marşı ve 'Cumhuriyet Çocukları' şarkısını hep birlikte seslendirdiler. - ERZURUM

Velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği programda minik öğrencilerin Kafkas Halk Oyunları ve Zeybek gösterileri izleyenlerden tam not aldı.

Kutlama programında daha sonra okulun 2-C Sınıfı öğrencileri, Sınıf Öğretmenleri Seher Yazıcı ve halkoyunları eğitmeni İrfan Küçük nezaretinde hazırlandıkları halk oyunları gösterilerini sundular.

Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü, Erzurum'daki ilk ve orta öğretim okullarında da coşkuyla kutlandı.

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