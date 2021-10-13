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Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu - Son Dakika

Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu

13.10.2021 11:10
Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu

Muğla'da çıkan büyük yangın felaketi ekolojik dengeyi bozarken, bal fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu.

Muğla'da çıkan büyük yangın felaketi ekolojik dengeyi bozarken, bal fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu.

Muğla'daki orman yangınında, özellikle Marmaris ve Köyceğiz'de bulunan çam ağaçlarının yanması ile ekolojik dengenin alt üst olduğu öğrenildi. Son yılların en büyük felaketinde çam ve kestane ormanlarının kül olması arılıcığı etkiledi. Bal fiyatlarının bu sene orman yangınları yüzünden arttığı ifade edildi.

Bursa'da Tuzpazarı'nda bal ve arı ürünleri satışı yapan Cahit Bayık, Marmaris'teki orman yangınlarının bal üretimine darbe vurduğunu söyledi. Üretim düşerken, buna parelel olarak fiyatların da yükseldiğine dikkat çeken Cahit Bayık, "Çam balının yüzde doksanı Bursa'ya Muğla'dan geliyordu. Muğla'da çıkan büyük orman yangını yüzünden milyonlarca çam ağacı yandı. Akdeniz'de bal üretimi azaldı. Bu da bal fiyatının yükselmesine sebebiyet verdi. Şu an biz çam balının kilosunu 80, kestane balının kilosunu 120 liradan satıyoruz. Tunceli ve Sivas balının kilosunu ise 60 liradan veriyoruz. Fiyat artışını henüz biz pek fiyatlarımıza yansıtmadık. Ama ileriki günlerde mecburen fiyatları yeniden ayarlayacağız" dedi. - BURSA

Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu
Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu
Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu
Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu

Orman Yangınları, Marmaris, Yangın, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orman yangınları bal fiyatlarını uçurdu - Son Dakika


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