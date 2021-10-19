Osmaneli'nde Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

İlk olarak Osmaneli Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen program Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Ağlan Köyü Muhtarı Kasım Balcı, Düzmeşe Köy Muhtarı Şevki Uysal ve Medetli Köy Muhtarı Gürhan Karaca, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Başkan Balcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören alanındaki kutlamanın ardından muhtarlar Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Ünal, muhtarları kabulünde, "Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Köy kanunları yeniden düzenlenmeli, mahalle ve köy muhtarlarının ayrımı son bulmalı, köy muhtarlıklarından bütçe defterleri kaldırılmalı, muhtarlara yardımcı biri olmalı, gece bekçileri muhtarlara bağlanmalı, kabahatler kanunlarından ceza kesme yetkisi muhtarlara da verilmeli, muhtarların görüşleri yan değil esas olmalı, muhtarların sorumluluk alanlarında yapılan her şey muhtarların görüşü esas alınarak ona göre kararlar verilmeli. Bu duygu ve düşencilerim ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutluyorum" dedi.

"Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz"

Muhtarlar daha sonra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Şahin, muhtarların gününü kutlayarak, "Aslında belediye olarak sizlerle her gün birlikteyiz. Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerde vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla seçilmiş görevlilersiniz. Sizlere de hayırlı hizmetler diliyorum" dedi.

Muhtarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerinde de bulundular. Kutlama programı Osmaneli İçmeler tesislerinde muhtarlara verilen yemek ile sona erdi.Düzenlenen programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. - BİLECİK