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Pahalı marketlere alternatif Tarım Market - Son Dakika

Pahalı marketlere alternatif Tarım Market

11.10.2021 11:51
Pahalı marketlere alternatif Tarım Market

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; ürünlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmek için Tarım Kredi Marketlerinin alternatif olarak açıldığını söyleyerek;

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; ürünlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmek için Tarım Kredi Marketlerinin alternatif olarak açıldığını söyleyerek; şu ana kadar vatandaşların tarım marketlere olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'deki tarım market sayısının bine çıkacağını aktaran Abdulkadir Güneş; vatandaşın marketlere olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Güneş; "Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Cirolar gayet iyi, tahmin ettiğimizin üzerinde, umduğumuzun üzerinde tabi ki böyle giderse Türkiye genelinde bu sayı bine çıkacak. Kayseri'de zaten planlanmış 14 tane yer var oralar açılacak. Daha büyük konseptli bir uygulama olacak. Bu büyük illerden başlayacak, yaklaşık olarak bin 500-2 bin metre alanları kapsayan büyük marketler açılacak. Bir de mahalle bakkallarına zarar vermemesi için, bizim kendi ürünlerimizi satmaları için bizim adımız altında bayilikte vermeyi düşünüyoruz. Eğer öyle olursa küçük bakkallarımız da bizim ürünlerimizi satacak ve mağdur olamayacaklar" dedi.

Tarım marketin ürünlerdeki fiyat artışları karşısında bir alternatif olacağını aktaran Abdulkadir Güneş; "Tarım Kredi Kooperatifi sadece çiftçilerin ürünlerini alan çiftçilerin girdilerini karşılayan bir kurum değil, aynı zamanda tüketiciye de bir fayda sağlayan bir kurum haline geldi. Ben marketlerde geziyorum, vatandaşlar baya gelip gidiyorlar, rağbet de gösteriyorlar. Bizim amacımız; çiftçimizin ürettiği ürünleri fahiş fiyata tüketicilerimizin almaması. Cumhurbaşkanımız da bu konuda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Marketlerde inceleme başlatıldı. Yani bizden 2 TL'ye aldıkları patatesi 6-7 TL'ye satarlarsa bizim vicdanımız buna razı gelmez. Biz onlara hakkımızı helal etmeyiz. Her üründe bu şekilde, bizde 3 TL'ye alınan süt bir markette 7,5-8 TL'ye satılıyorsa biz buna razı olmayız. Bu tür artışların önüne geçmek için Tarım Kredi Marketleri alternatif olarak açılıyor. İnşallah daha kaliteli mallar satılır, daha ucuza satılır, vatandaş bundan memnun olur. Yani bu sene hedef 700, gelecek sene de bin market açmak. Sonuç olarak Tarım Kredi özel bir sektör değil. Tarım Kredi kar amaçlım kurulmuş bir kooperatif değil, çiftçi kuruluşu. Tabi ki bu çiftçi kuruluşu olmasına rağmen cumhurbaşkanımız buraya önem veriyor, değer veriyor. Buranın daha çok kişilere hizmet vermesi konusunda talimatlar verdi. İnşallah Tarım Kredi Kooperatifi olarak da hem Kayseri'de hem de Türkiye'de elimizden gelen her türlü gayreti göstererek, üreticimiz ile tüketicimiz arasındaki fiyat farkını fazla açmamak şartıyla devam edeceğiz. İnsanlar gitsinler, görsünler. Ürünün kalitesine baksınlar, fiyatına baksınlar, marketle kıyaslasınlar hangisi işlerine geliyorsa oradan alışverişlerini yapsınlar. Tarım Kredi'ye şu pahalı, bu ucuz demeye gerek yok. İnsanlar gider görürse daha iyi anlarlar. Fiyat farkı ve kaliteyi anlarlar, ondan dolayı da tercihte bulunurlarsa Tarım Kredi marketlerimiz açık, her zaman alışveriş yapabilirler. Tarım Kredi marketlerinin açılmasındaki yegane gaye tüketici ile üreticinin arasındaki açılan fiyat farkıdır. Tarım Kredi olarak üzerimize düşeni yapacağız. İnsanlarımız inşallah buradan mutlu olur. Ucuz gıda ihtiyaçlarını temin ederler" ifadelerini kullandı.

"Marketlerimizdeki satılan ürünlerimizin tamamı, Tarım Kredi Kooperatifine üye olan çiftçilerin ürünü"

Çiftçilerin ürettiği ürünleri markette satışa sunduklarını da sözlerine ekleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; "Çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünleri kooperatif alıyor ve direk marketlerde satışa sunuyor. Ürünlerimizin hepsi çiftçilerimizin elinden çıkıyor. Tabi ki markette diğer ürünler de var. Temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri ve diğer ürünler var. Bunun sebebi de gelen müşterilere 'yok' demeyelim ve vatandaşlar bütün ihtiyacını görsün. Yani burada satılan ürünlerin yüzde 90'ı çiftçilerimizden direk alınan ürünler. Tarım Kredi Tedarik Daire Başkanlığımız var. Tarım kredi bunları tedarik ediyor. Depolarda paketleme tesislerimizde ürünler paketleniyor ve daha sonra marketlerde satışa sunuluyor. Marketlerimiz de toptan satış yapmıyoruz. Perakendeye hitap ediyoruz. Ürünlerimiz ucuz diye kimseye tonlarca ürün vermiyoruz. Yani insanlara ihtiyaçları kadar veriyoruz. Herkes bundan faydalansın, herkes sebeplensin, herkes ucuza gıda teminini buradan yapsın diye çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Pahalı marketlere alternatif Tarım Market

Türkiye, Kayseri, Kredi, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pahalı marketlere alternatif Tarım Market - Son Dakika


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