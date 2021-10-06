Posbıyık, "Adam olmayanları belediyeden atmaya devam edeceğim" - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeden işçi atılma iddialarına yönelik sert konuştu. "İşten adam atacak kadar vicdansız biri değilim" diyen Başkan Posbıyık, "Ereğli halkının ödediği vergilerin hakkını ödeyecekler" diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclisi Ekim ayı toplantısında gündem dışı konuşma yaptı. İşten atılmalar ile ilgili iddialara yanıt veren Başkan Posbıyık yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim belediyemde taşeronu doldurmuşlar. Şu anda Sayıştay yasak koydu, yüzde 40'ı geçtiğim için. Adam falan da alamıyorum artık. ve bunların hepsi de AK Parti'den, gençlik kolları başkanı var, kadın kollarının kızı var. Allah razı olsun onlardan, aslanlar gibi çalışıyorlar. Dil, din, siyaset, ırk, bunlara bakmam. Ereğli halkı vergi veriyor. Bu işçiler, çalışanlar, belediye başkan ve yardımcıları o vergilerden gelen paralarla maaşımızı alıyoruz. O temizlik işçileri ve memurlar da çoluk çocuğunun rızkını, gariban Ereğli halkının ödediği vergilerden alıyor. Sen bu maaşı alıyorken 8 saati tefecilik yaparsan, uyuşturucu veya içki içip işe gelmezsen, adam mısın sen? Senin gibileri işte tutmam, 9 tane adamı attım. Hem de 3 ay çalışarak nokta atışı ile tespit ettim, yine çalışıyorum.

1 ay müddet verdim, 15 kişi daha gidebilir önümüzdeki günlerde. 10-15 tane daha adam atabilirim. Ereğli halkının verdiği vergilerin hakkını verecek, 8 saat alın terini dökecek, dökmeyen adamı gönderirim. Geçen birinin fotoğrafını çektirdim uyuyor. Şeker hastasıymış, şeker hastasıysan git hastaneye tedavi ol öyle gel. Burası bakım yeri mi? Bir tane kadını yakaladım, psikolojim bozuk efendim dedi, burası psikolog yeri mi? Git evine git. Atacağım buradan da. Zaten gezemiyoruz, çok kalabalık oturacak sandalye bulamıyoruz. Dışarıda çöpçülerde sayı az, hepsini içeri doldurmuşlar. Ben işten adam atacak kadar vicdansız bir adam değilim. Ama adam olmayanları şakır şakır atarım işten, atmaya da devam edeceğim." - ZONGULDAK