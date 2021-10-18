Prof. Dr. Erbaş: "Dünyada açlık artıyor" - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erbaş, pandeminin dünyada açlık çeken insan sayısını daha da artırdığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla 'Açlığın Önlenmesi ve Gıda Güvencesinin Sağlanması' konulu çevrimiçi bir konferans gerçekleştirildi. Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erbaş, MS Teams programı üzerinden gerçekleştirdiği konferansta açlığın nedenleri, dünyadaki açlık durumu, gıda güvencesini sağlamanın yolları, Covid-19 pandemisinin açlık ve gıda durumuna etkisi konularını aktardı.

"Açlık çeken insan sayısı artıyor"

Prof. Dr. Mustafa Erbaş gıda güvencesini, insanların aktif ve sağlıklı bir hayat geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları gıdayı her zaman bulabilecek ve satın alabilecek durumda olmaları hali olarak tanımladı. Dünyadaki mevcut açlık durumunu paylaşan Prof. Dr. Erbaş, Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) 2021 raporuna göre bugün dünya nüfusunun yüzde 9.2'sinin fiziksel olarak açlık çektiğini söyledi.

"Pandemi açlıkla mücadeleyi olumsuz etkiledi"

Prof. Dr. Erbaş, açlık çeken insan sayısının 2020 yılında 650 milyon iken 2021 yılında 768 milyona çıktığını belirterek, geçen yıla göre açlık çeken insan sayısının 118 milyon artış göstermesinde Covid-19 pandemisinin de etkili olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erbaş, "Pandemi öncesi dönemde yıllık artış 10 milyon civarındaydı. Pandemi döneminde ise son 5 yılda yaşanan artış toplamından daha fazla bir artış yaşandı. Dünyada 2.37 milyar insan güvenli ve besleyici gıdaya düzenli olarak ulaşamıyor. Yetersiz beslenme nedeniyle 5 yaşın altında 150 milyon kadar çocuk boy kısalığı yaşarken öte yandan dünyada 1 milyon obez kişi bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Gıda üretimi stratejiktir"

Açlık ve gıda güvencesizliğinin coğrafya iklim, politik istikrarsızlık, nüfus, mülkiyetsizlik, teknoloji, eğitimsizlik, gıda fiyatları, işsizlik, yoksulluk gibi çeşitli nedenleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erbaş bu konulara çözüm bulanamaz ve gıda güvencesi sağlanamazsa göç, toplumsal kargaşa, hastalıklar, toplu ölümler, savaşlar yaşanabileceğini belirtti. Erbaş, konferansını gıda üretiminin her şeyden daha önemli ve stratejik olduğunu söyleyerek tamamladı. - ANTALYA