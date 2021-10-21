Rifat Hisarcıklıoğlu, Hereke halısı dokudu - Son Dakika

Körfez'in yöresel ürünleri, 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Türkiye'ye tanıtıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Körfez Belediyesi'nin standını ziyaret etti, Hereke halısını dokudu.

Körfez'in yöresel ürünleri, Antalya'da düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Türkiye'ye tanıtıldı. Körfez Belediyesi'nin de ilçenin tanıtımı için kurduğu stant ilgi gördü. Stant ziyaretçilerine kiraz lokumu ikram edilirken, Körfez'in tarihi değerleri anlatıldı ve ilçeyi tanıtan broşürler takdim edildi. Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışına katılan Rifat Hisarcıklıoğlu da Körfez Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Önemli bir değer olan Hereke halısının işlendiği alana gelen Hisarcıklıoğlu, dokumacılar ile birlikte halıya ilmik attı.

Hereke halısının önemli bir değer olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kiraz lokumunun da tadına baktı. 24 Ekim'e kadar devam edecek fuar kapsamında Körfez'in yöresel ve tarihi değerleri fuar alanında açılan stant ile tüm Türkiye'ye tanıtılacak. - KOCAELİ