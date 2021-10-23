Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan Bozüyük Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ün de bulunduğu ziyarette Eldemir, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve diğer yetkililerden çalışmalar, hastanenin son durumuyla alakalı bilgiler aldı. İncelemelerin ardından Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kaymakam Adem Öztürk'ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı istişarelerin ardından Kaymakam Adem Öztürk, Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İnceleme ve ziyaretlerde AK Parti teşkilat üyeleri de hazır bulundu. - BİLECİK