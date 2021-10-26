Üye Girişi
SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi - Son Dakika

SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi

26.10.2021 10:55
SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi

Kocaeli'deki kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık çalışanları için hayata geçirilecek SağlıkKent Konutlarında hak sahipleri kurayla belirlenecek.

Kocaeli'deki kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık çalışanları için hayata geçirilecek SağlıkKent Konutlarında hak sahipleri kurayla belirlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda Kocaeli'de görev yapan sağlık personeli için SağlıkKent Konutları projesini hayata geçiriyor. Projede yarın kura heyecanı yaşanacak. Yapılacak 502 konut için 782 geçerli başvurunun bulunduğu SağlıkKent Konutları için Antikkapı'da saat 13.00'te noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kura çekilişine katılacak olan geçerli başvuru sahiplerinden 112'si halen özel sektördeki sağlık çalışanlarından oluşuyor.

255 binden başlıyor

Projede fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Daire alacak sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,06 kar payı oranında konut kredisi kullanabilecek. Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak. Projenin ihalesi ise Kent Konut tarafından 23 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, konut, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor 10:47 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi 09:55 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu 09:29 Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık 09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak 08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun 00:09 Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun

Son Dakika Haberleri
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
10:13 Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı
10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak
10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı
10:01 Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu
09:54 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar         
09:50
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı         
09:02
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement