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Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

08.10.2021 18:40

Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2-10 Ekim tarihleri arasına kadar açık olacak olan Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'na katılan öğrenciler, kitaplara ve yazarların seminerlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.

Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

GAZİANTEP - Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2-10 Ekim tarihleri arasına kadar açık olacak olan Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'na katılan öğrenciler, kitaplara ve yazarların seminerlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan "Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı"na sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler ve vatandaşlar, 28 yazarın ve 105 yayın evinin kendilerine sunduğu birbirinden değerli söyleşileri dinleyerek kitaplar alıyor. Sevdikleri yazarlara oldukça yoğun iligi gösteren vatandaşlar, söyleşiden sonra yazarlardan imza alarak onları yakından görebilme imkanına da sahip oluyor.

"Kapsamlı bir fuar"

"Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı" ile kitaplara ve söyleşilere doyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Şahinbey Belediyesi her zaman olduğu gibi büyük bir projeye daha imza attı. Bizler 105 yayın evinden her yaş grubuna hitap eden kitapları rahatlıkla alabildik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından da oldukca memnunuz. Düzenlenen bu fuarın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istiyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin gelişip, bilinçlenmesi için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Kitap Günleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika


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