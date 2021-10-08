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Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri - Son Dakika

Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri

08.10.2021 11:48
Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri

Şehitkamil Belediyesi'nin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 'Hayata Dokun' projesi kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' kampanyası çerçevesinde anne ve anne adaylarına 'Madde Kullanımı ile Mücadele' konulu...

Şehitkamil Belediyesi'nin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 'Hayata Dokun' projesi kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' kampanyası çerçevesinde anne ve anne adaylarına 'Madde Kullanımı ile Mücadele' konulu seminer verildi. Seminerde, anne ile anne adaylarına uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konusunda bilgiler verildi.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği "Hayata Dokun" projesi kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' kampanyası çerçevesinde düzenlenen seminere, anne ve anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Boyno Aile Merkezinde düzenlenen seminerde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehber tarafından kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları anlatıldı. Seminerde ayrıca, gençleri ve aileleri bağımlılık oluşturan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak, madde bağımlılığı nedir, bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler de anlatıldı.

"Bu tür seminerler bilgilenmemiz açısından çok önemli"

Uyuşturucu madde ile mücadele için yapılan seminere ilişkin değerlendirmede bulunan Sibel Çağlar, "Bugün bizleri bilinçlendirmek için buraya gelen polis memuru arkadaşlar, uyuşturucudan korunma ve çocuklarımızın uyuşturucu maddelere başlamaması için neler yapmamız gerektiğini bizlere öğretti. Gece yarılarından sonra çocuklarımızı dışarıya göndermememiz konusunda uyarılarda bulunuldu. Madde bağımlılığının çocuklarımız üzerinde nasıl ve ne gibi durumlarda başlandığı, ebeveynler olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği ve uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin nasıl alınacağı hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu tür seminerler bizim bilgilenmemiz açısından çok önemli. Bizler de anne ve anne adayları olarak artık çocuklarımız üzerinde daha dikkatli olmaya çalışacağız. Bizlere bu tür etkinlikleri sunduğu için Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri
Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri
Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri
Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri
Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Narkotik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil'den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri - Son Dakika


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