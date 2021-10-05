"Şehrin ulaşım konforu her geçen gün artıyor" - Son Dakika

Kütahya'nın Evliya Çelebi Mahallesi Altınbilek Caddesi'nde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin farklı noktalarında yapılan çalışmalarla birlikte, ulaşım kalitesinin ve konforunun arttığını belirtti.

Kütahya'nın birçok noktasında sürdürülen asfalt serim çalışmaları hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaları yerinde ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Son olarak Evliya Çelebi Mahallesi Altınbilek Caddesi'nde devam eden asfalt serim çalışmasını inceleyen Başkan Işık, çalışma ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Şehrin farklı noktalarında mahalle muhtarlarından gelen öncelikli taleplerini değerlendirdiklerini belirten Başkan Işık, Evliya Çelebi Mahallesinde yoğun şekilde kullanılan Altınbilek Caddesi'nde asfalt serim çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Bazı mahallelerde uzun yıllardır ihmal edilen çalışmalarla mahalle sakinlerinin memnun kaldığını ifade eden Başkan Işık, çalışmaların hızla devam edeceği bilgisini verdi. - KÜTAHYA