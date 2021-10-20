Serdivan'da pazaryeri denetimleri sürüyor - Son Dakika

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazaryerlerini kapsayan denetimlerini sıklaştırdı.

Serdivan genelinde farklı günlerde kurulan semt pazarları kalite, sağlık ve fiyatlar açısından düzenli olarak kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri Çarşamba günleri Kemalpaşa Mahallesi Karabaş Sokak'ta yer alan kapalı pazaryerinde, gün boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Tartıların gramaj ayarlarını ve etiket fiyatlarını da denetleyen ekipler, etiketlerin, satılan ürünlerin üzerine düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi kurallara da dikkat ediyor. Devam eden korona virüs sürecinde halk sağlığının korunması amacıyla, pazaryerine alışverişe gelen vatandaşlar ve esnaf maske, mesafe ve hijyen konusunda özverili olunması için teşvik ediliyor. - SAKARYA