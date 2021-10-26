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Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi - Son Dakika

Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi

26.10.2021 17:45
Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşan Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu 4.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşan Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alihan Özermiş'in talebine duyarsız kalmadı, Alihan ve sınıf arkadaşlarını Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırlayan Başkan Çerçi, öğrencileri bizzat kendisi gezdirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alihan Özermiş'in talebine kayıtsız kalmadı. Kendisine sosyal medya hesabından ulaşan ve sınıf başkanlığı adayı olarak sınıf arkadaşları için talepte bulunan Alihan'ın isteğini yerine getiren Başkan Çerçi, Alihan Özermiş ve arkadaşlarını Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Gezide Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak da öğrencilere eşlik etti. Yunus Emre Kültür Parkı'nı gezen ve talebinin yerine getirilmesinden oldukça memnun olan Alihan Özermiş, kendisini kırmayan Belediye Başkanı Çerçi'ye teşekkür etti. Özermiş, "Sınıf Başkanlığına aday olmak istiyordum. Sloganlar hazırlamıştım. Başkanımızdan talepte bulunursam yerine getirir diye düşündüm. Kendisi bizleri kırmadı. Bugün bu tarihi yeri gezme fırsatı bulduk. Burayı çok beğendik. Kendisine çok teşekkür ederiz." dedi. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık da öğrencisini medeni cesaretinden ötürü kutlayarak, "4-F sınıfı öğrencimiz Alihan, başkanımıza sosyal medyadan ulaştığı için buradayız. Öğrencimize medeni cesareti için, Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye de bizleri burada ağırladığı için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de sınıf başkanlığı yarışında adaylara başarılar dileyerek şunları söyledi: "Cumhuriyet İlkokulu 4-F sınıfında okuyan evlatlarımız buradaki ortamı çok beğendiler ve görmek istediler. Tabi ki buna Alihan arkadaşımız vesile oldu. Bize sosyal medyadan attığı mesajla gezen sinemayı getirmemizi talep etti. Kültür Bakanlığı'mızın Gezen Sinema aracı günlerce ilçemizde kaldı ve binlerce vatandaşımız ve öğrencimize çok güzel filmler izletti. Fakat araç şehrimizden ayrılıp farklı bir il programına başlayınca Alihan bize mesaj attı. Ben de kendisine Kültür Parkı'nda buluşmayı teklif ettim. Servis göndererek sınıf arkadaşlarını ve Alihan'ı Yunus Emre Kültür Parkı'na getirdik. Gördüğüm kadarıyla sınıf başkanlığı için sıkı bir rekabet var. Zorlu bir yarış olacağa benziyor. Ben hepsine başarılar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum hepsinin. Bahtları da açık olsun. Mutluluklar, başarılar onların olsun. Hepsi vatana millete hayırla hizmet etsin." dedi. - MANİSA

Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi
Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi
Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi
Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınıf başkanı seçilebilmek için Başkan Çerçi'den yardım istedi - Son Dakika
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