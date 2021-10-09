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Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi

09.10.2021 11:39
Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, açıklanan fiyatlarla pamuk üreticisinin altın yılını yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, açıklanan fiyatlarla pamuk üreticisinin altın yılını yaşadığını belirtti.

Katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuğun, 2021 yılı ürünlerinin hasadına devam edildiğini kaydeden Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, bu yıl yaşanılan kuraklığa rağmen üründeki kalite ve rekoltenin iyi olduğunu belirterek açıklanan fiyatların da üreticinin yüzünü güldüreceğini söyledi. Geçen yıl bu dönemlerde tonu 5 bin 500 ila 6 bin 500 TL civarında olan pamuğun bu yıl randımanına göre 12-13 bin TL arasında işlem gördüğünü ve bu rakamın da üretici için oldukça iyi bir rakam olduğunu kaydeden Başkan Özer, "Üreticilerimiz girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle endişeli idi. Ancak açıklanan fiyatlar pamuk üreticisini sevindirdi" diye konuştu.

"İthalatta bağımlılığı azaltmak için üretim her zaman desteklenmeli"

Pamuğun, katma değeri yüksek sanayi sektörlerine girdi olması nedeniyle stratejik bir ürün olduğunu ve ithalatta bağımlığı azaltmak için pamuk üretiminin her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydeden Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Tekstil sanayimiz şu anda 2 milyon ton civarında pamuk tüketimi yapıyor. Ancak üretimimiz ihtiyacımızın altında. Bundan dolayı Türkiye olarak pamuk ithal eden bir ülke pozisyonundayız. İthalatta bağımlılığı azaltmak için üretimin desteklenmesi gerekiyor. Şu andaki durum gayet memnuniyet verici. Ancak girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde tutularak önemli bir stratejik ürün olan pamuğu üretenler her zaman desteklenmelidir" diyerek üreticiyi memnun eden fiyatlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Pamukta altın yıllar çok yakın"

Rekolte, randıman ve kaliteyle birlikte bu yıl fiyat olarak da bereketli bir pamuk sezonu olacağını söyleyen Başkan Özer, "Kuraklıktan kaynaklı olarak bu sezon iki sulama yaparak pamuk üretimini gerçekleştirdik. Buna rağmen verim ve kalite gayet güzel. Bu durum bize tasarruflu sulamayla da pamuk yetiştiriciliği yapılabilirliğini göstermiş oldu. Türkiye olarak pamuk üretiminde kendi kendine yetebilen bir ülke değiliz ancak tekstil ve tekstil ürünleri ihracatında dünyada 3., Avrupa'da ise 1. sıradayız. Tekstil ihracatımız da döviz girdisi olarak ülkemize çok büyük kazançlar sağlıyor. Son yıllarda artık Söke'mizde üretilen pamuğun kalitesi doğrudan küresel markaların ve saygın tekstil firmalarının dikkatini çekiyor ve TARİŞ'e de sıcak bakmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da pamuk üretimine Devlet desteği sağlanması noktasında kararlı tutumu sayesinde geçtiğimiz yıl primde artış yaşanması, bu yıl üretimi olumlu yönde etkiledi. Biz de üreticilerimizi kaliteli pamuk üretimi konusunda teşvik ederek desteklemeye devam edeceğiz. Pamukta altın yıllar çok yakın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi
Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi
Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi

İsmail Özer, Türkiye, Tarım, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi - Son Dakika


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