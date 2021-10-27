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Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak - Son Dakika

Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

27.10.2021 10:40
Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri, Fener Alayı ve Göksel Doğançay konseri gerçekleşecek.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri, Fener Alayı ve Göksel Doğançay konseri gerçekleşecek.

Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile şefliğini Turgay Kızıltuğ'un yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu Konser Belediye Düğün Salonunda yapılacak. 28 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 19.30'da Fener Alayı düzenlenecek. Kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Aynı akşam Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek Göksel Doğançay konseri saat 20.30'da başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni 28 Ekim Perşembe saat 13.00'de yapılacak. 29 Ekim Cuma günü 09.30'da Kaymakamlık makamında tebrigat töreninin ardından, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama törenine geçilecek. - AYDIN

Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak - Son Dakika


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