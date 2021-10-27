Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak - Son Dakika

Söke'de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri, Fener Alayı ve Göksel Doğançay konseri gerçekleşecek.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri, Fener Alayı ve Göksel Doğançay konseri gerçekleşecek. Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile şefliğini Turgay Kızıltuğ'un yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu Konser Belediye Düğün Salonunda yapılacak. 28 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 19.30'da Fener Alayı düzenlenecek. Kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Aynı akşam Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek Göksel Doğançay konseri saat 20.30'da başlayacak. Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni 28 Ekim Perşembe saat 13.00'de yapılacak. 29 Ekim Cuma günü 09.30'da Kaymakamlık makamında tebrigat töreninin ardından, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama törenine geçilecek. - AYDIN

Son Dakika

Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?

Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi

Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış

Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti

Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti

Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek