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Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi

20.10.2021 16:03
Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi

Son dakika haberi: Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Yenişehir Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Yenişehir Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Akşam saatlerinde mahalleyi yaya olarak gezen Kıraç, parkta gençlerle oturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca gençleri dinleyen Kıraç, "Fırsat buldukça gençlerimizle bir araya geliyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidirler. Daha önce Petrolkent Gençlik Merkezini ziyaret ettik. Gençlerimiz buralardan en iyi bir şekilde istifade etmelidirler. Bizlerde her zaman onların yanındayız. Zaman zaman mahallelerde muhtarlarımızla huzur toplantıları da yapıyoruz. Bütün bunların hepsi kentimizin huzurunun bozulmamasıdır. Her konuda, her alanda mücadelemiz devam ediyor. Her bir gencimiz bizlerin mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki gözümüzdür" dedi.

Mahalle muhtarı Hamza Bulgan'ın da eşlik ettiği sohbet programında, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, gençlere hediyeler verip baklava ikram etti. - BATMAN

Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi

Yenişehir, Köroğlu, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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