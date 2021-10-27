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Son dakika haberi... İzmir Dişhekimleri Odasından 27'nci Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir Dişhekimleri Odasından 27'nci Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

27.10.2021 11:04
Son dakika haberi... İzmir Dişhekimleri Odasından 27'nci Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

Son dakika haberleri... İzmir Dişhekimleri Odasının düzenlediği uluslararası kongre, 28-31 Ekim tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir Dişhekimleri Odasının düzenlediği uluslararası kongre, 28-31 Ekim tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir Dişhekimleri Odasının geniş katılımla düzenlediği Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisinin 27'ncisi, pandemi önlemleri çerçevesinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenleniyor. İzmir Dişhekimleri Odası, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin de desteğiyle 28-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak kongrede farklı oturumlarda bilimsel sunumlar paylaşılacak. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer alacağı kongrede önemli konuların ele alınacağını belirten İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yamangil, uluslararası bu önemli organizasyonda, bilimsel programların dışında sosyal aktiviteler, poster sunumları ve çeşitli etkinliklerin de planlandığını söyledi.

Pandemi nedeniyle özel önlemlerin alındığı kongrede yoğun bir bilimsel program sunacaklarını kaydeden Yamangil, şu bilgileri verdi:

"Alınan önlemler nedeniyle 4 gün sürecek programda çok sayıda sunum, konferans ve kurslar düzenlenecek. Kongre kapsamında yabancı akademisyenler de online sunumlar yapacak, katılımcılar mesleğimizle ilgili bilimsel, teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulacak. Kongre süresince, Tepekule Kongre Merkezi giriş, birinci ve 2'nci katlarında diş hekimliği malzeme üretimi, ithalat ve satışını yapan firmalar kurulacak stantlarda en yeni ürünleri meslektaşlarımızla paylaşacaklar. Kongre katılımcıları 28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek sergiyi ücretsiz ziyaret edebilecek, Kongreye kayıt olmayan meslektaşlarımız ise kongre kayıt masasından günlük katılımcı kartı alarak 4 gün boyunca sergiyi izleyebilecek. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda mesleğimizle ilgili son teknolojik gelişmeler meslektaşlarımızla buluşacak."

Sorunlarda masaya yatırılacak

Sektördeki deneyimlerin ve son bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı kongrenin önemli bir buluşma imkanı sağlayacağını dile getiren İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yamangil, kongre kapsamında sektörün sorunlarının da masaya yatırılacağını söyledi.

Ülkemizde toplam 103 adet diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ve bu rakamın gereğinden fazla olduğuna dikkat çeken Yamangil, sözlerine şöyle devam etti:

"Diş hekimliğinde, donanım ve eğitim kadrosu açısından yeterli olmayan fakülteler nedeniyle sektörde sıkıntılar oluşuyor. En başta kalifiye olmayan hekimler hasta memnuniyetini karışlamakta yetersiz kalıyor. Çok fazla diş hekimi mezunu olduğu için sektördeki rekabet de artıyor, kimi hekimler meslek etiğinin dışında hastalardan gereksiz tedavi masrafları alabiliyor. Sağlık ticari bir meta değildir, herkesin hakkıdır. Bu konuda bilimsel temelli, donanımlı fakültelerin meslek etiğini de gözeten, doğru insan kaynağını sektöre sunması gerekmektedir. Diş hekimleri Odası olarak bu konularda kararlar alınırken, bizlere de kulak verilmesi ve taleplerimizin göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum." - İZMİR

Son dakika haberi... İzmir Dişhekimleri Odasından 27'nci Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi
Son dakika haberi... İzmir Dişhekimleri Odasından 27'nci Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

Pandemi, Kongre, İzmir, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... İzmir Dişhekimleri Odasından 27'nci Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi - Son Dakika


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