Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ziyaret ettiği İl Özel İdare Genel Sekreterli Seda Bayrakçı'dan kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehket Akil Şahin ile birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Dr. Kızılkaya, toplantı salonunda İl Özel İdaresi tarafından kırsal alanda yürütülen yol, içme suyu, alt ve üst yapı gibi yatırım çalışmalarıyla 2021 yılında planlanan projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, amacımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşların rahat yaşamasını sağlayarak, hayat kalitesini yükseltmek için kurumlarla çalışmalarını özverili şekilde sürdüreceklerini söyledi. - BİLECİK