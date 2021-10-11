Soylu Barış Pınarı şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Barış Pınarı Harekatının 2'nci yıldönümünde şehit Mazlum Güneş ve Elif Terim'in ailelerini unutmadı.

Terör örgütü YPG/ PKK tarafından sivil yerleşim alanlarının hedef alınması nedeniyle teröristlerin hayattan kopardığı Elif Terim ve Mazlum Güneş şahadetlerinin 2'nci yıl dönümünde Ceylanpınar'da unutulmadı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Barış Pınarı harekatının 2'nci yıldönümünde şehit Mazlum Güneş ve Elif Terim'in ailelerini ziyaret etti. Şehit ailesi ziyaretinde Kur'an-ı kerim okunarak dualar edildi. Şehidin ailesi ile sohbet eden Soylu, aileye Türk bayrağı takdim etti.

Gerçekleşen ziyarete Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin ve Adil Yıldırım, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali Dondurmacı ve Ceylanpınar Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Demir katıldı. Sivil yerleşim alanlarını hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın şehit ettiği Elif Terim ise Ceylanpınar'da mezarı başında anıldı. Kur'an-ı kerim ve duaların edildiği kabir ziyaretinde güller bırakılarak Barış Pınarı şehitleri anıldı.

Şehitliğin İslam dininde en yüce makamlardan biri olduğunu, şehit ailelerinin kıymetli ve özel insanlar olduğunu kaydeden Soylu, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil. En azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için Ceylanpınar Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına ve kardeşlerine bir defa daha Allah'tan sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA