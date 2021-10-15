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Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir - Son Dakika

Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir

15.10.2021 14:25
Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir

Talas Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısı 2. oturumunu gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısı 2. oturumunu gerçekleştirdi. 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis oturumunda Başkan Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlara ilgili övgü dolu sözler geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında belediye toplantı salonunda düzenlenen oturumda gündemde bulunan 4 madde karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında söz alan meclis üyelerinin 2021 yılında yürütülen çalışmalara dair görüşleri toplantıya damga vurdu. Görüşmeler sırasında söz alan İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, başta Talas Millet Bahçesi olmak üzere birçok proje hakkında düşüncelerini ifade ederek çalışmalardan övgüyle söz etti. Millet Bahçesi projesinin yarışmayla belirlenmesinden çok memnun olduğunu belirten Özsoy, "Yapılan iyi işler için tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Millet Bahçesi proje yarışması programı vardı sağ olun bizi de oraya davet ettiniz, katıldık ve çok da mutlu olduk. Talaslı olarak mutlu olduk. Talas'a güzel bir eser kazandırıyor. Bir kültür adamı olarak millet bahçesi içerisine bir kültür merkezi ve 4 okul yapılmasına çok mutlu oldu. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projenin yapılırken bütün mimarların katılmasını ve mimarların bu işe sahip çıktığını gördük. Bu durum beni gururlandırdı. Bu noktada sizi tebrik ediyorum" dedi. Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı AK Parti Grup Başkan Vekili Ragıp Dost da Başkan Yalçın tarafından yapılan işlerin kendini gösterdiğini ve referans niteliğinde olduğunu kaydetti "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diyen Dost, sözlerine şöyle devam etti:

"Son günlerde ulusal basında izlediğim ve herkesin de izlediği çalıştayımız oldu. Şahsınız ve ekibinizden de son derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eskiden Kayseri'yi duyunca gurur duyardık buna Talas da eklendi, şimdi gururumuz daha da arttı. Bunun yanında geçtiğimiz hafta üniversite yurtlarına kayda gelen öğrencileri karşılamanız da ciddi bir memnun edici iş oldu."

Cumhur İttifakı MHP Grup Başkan Vekili Murat İlhan ise Başkan Yalçın'ın büyükşehir belediyesi genel sekreterliği döneminde imza attığı işlerle Talas Belediye Başkanlığı dönemindeki işleri kıyaslayarak sözlerine başladı. Meclis Üyesi İlhan şunları söyledi;

"Performans programlarını inceleyince geçmişe gittik. O dönemlerde raylı sistemin temeli atılmıştı, meydan düzenlemesi yapılmıştı yarışmayla. Kayseri stadı kendi kaynaklarıyla yapılan bir stattı. Tüm bu işlerin siyasi kanadında Mehmet Özhaseki Bey vardı ama bürokratik kanadında da Mustafa Yalçın Bey vardı. Ben o döneme kalfalık bu döneme ustalık dönemi diyorum. O dönemdeki çalışmaların benzerini şimdi Talas'ta görüyoruz." - KAYSERİ

Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir
Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir
Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir
Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas Meclisi'nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir - Son Dakika
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