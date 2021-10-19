Talas okullarında 'Çocuk Şenliği' devam ediyor - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik olarak başlatılan eğitici ve kültürel etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Endürlük, Zincidere, Başakpınar, Çatakdere, Kuruköprü, Alaybeyli, Kamber ve Çömlekçi mahallelerindeki okullarda düzenlenen etkinlikler, birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunlarıyla çocuklara ders sonrası keyifli anlar yaşatıyor. Düzenlenen program kapsamında, gezici kütüphane ile çocuklara kitap okuma imkanı sağlanırken kukla gösterileri, tiyatro, boyama etkinliği, geleneksel oyunlar, drama ve masal saati gibi çeşitli aktivitelerle de hoş vakit geçiriliyor.

Bir sonraki durağı 21 Ekim'de Süleymanlı Mahallesi olacak Çocuk Şenliği, Talas'ın tüm kırsal mahallelerinde devam edecek. - KAYSERİ