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Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası - Son Dakika

Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası

28.10.2021 16:17
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası

Talas Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak, '100. Yıla Mektup' kampanyası başlattı.

Talas Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak, '100. Yıla Mektup' kampanyası başlattı. Posta kutusuna ilk mektubu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın attı.

Kampanyada Başkan Yalçın'la beraber Rauf Denktaş Ortaokulu öğrencileri de yazdıkları mektupları, Talas Belediyesi önünde bulunan posta kutusuna attı. 29 Ekim 2023'de kutunun açılacağını ve iyi fikirlerin değerlendirileceğini söyleyen Başkan Mustafa Yalçın, "Bir ülkenin 100. Yılında cumhuriyetini kutluyor olması çok anlamlı bir eşiktir. Biz de 98. yıla geldiğimize göre, 2 yıl sonraki 100. yıl kutlamalarının sevinci ve mutluluğunu inşallah yaşayacağız. 100. yıla doğru ilerlerken, '100. yılda nasıl bir Türkiye istiyorsunuz?', 'Geleceğin güçlü Türkiye'si için neler önerirsiniz?' diye bir mektup kampanyası başlattık. Belediyemizin önünde posta kutusu hazırladık. Genç yaşlı herkesin bu konudaki fikirlerini alacağız burada. Bu mektuplar kısmet olursa 2023 yılı 29 Ekim'de açılacak, okunacak ve içindeki güzel fikirlerden faydalanılacak. Bununla beraber mektupları yazacak kişiler, içine iletişim adreslerini de yazarlarsa o gün için iyi bir etkinlik daha düşünüyoruz. Ülkemiz 98. yıla kolay gelmedi. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Ulu önder Atatürk'ün Samsun'a çıkması ama Samsun'a çıkana kadar 1. Dünya Savaşı'ndan başlayan ve ülkemiz üzerindeki bugün emperyalist ülkeler diye tanımladığımız ülkelerin baskılarından sonra bir milli mücadele başladı. İnönü Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Balkan Savaşı, Sakarya Savaşı oldu. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyetinin eseridir. O günlerde emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kurulmasında, yaşatılmasında emeği geçen hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, kalanlara uzun ömürler diliyorum. Nice yüz yıllara ulaşmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne de ilelebet payidar olsun diye dua ediyorum. Gençlerimize ve mektup atacaklara da şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mektup atan Rauf Denktaş Ortaokulu'nda okuyan Arda isimli öğrenci, "Aslında ilk başta neler yazacağımı bilmiyordum ama sonradan aklıma gelen her şeyi yazdım. Mektubu atarken de heyecanlandım, çünkü mektubu belediye başkanı okuyacak diye heyecanlanmıştım ama şimdi biraz da olsa geçti. Belediyemize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bizi de duyacaklar ve dinleyecekler. Teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Bir başka öğrenci de yaptığı açıklamasında, "Ben yazarken hep 2 yıl sonrasını düşünerek yazdım ve çok heyecanla yazdım. Çok mutluyum bu mektubu yazdığım için. Hep hayal gücüme dayalı şeyler yazdım. Talas Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bize her şekilde imkan ve destek sunuyorlar" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası
Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası

Talas Belediyesi, Cumhuriyet, Türkiye, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta '100. Yıla Mektup' kampanyası - Son Dakika


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