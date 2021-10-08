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Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu' - Son Dakika

Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu'

08.10.2021 13:38
Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu'

Talas Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın masa altlarında bulunan çöp kovalarını kaldırarak yerlerine ayrıştırılmış geri dönüşüm kutuları koyma projesini ilk uygulayan kurumlardan birisi oldu.

Talas Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın masa altlarında bulunan çöp kovalarını kaldırarak yerlerine ayrıştırılmış geri dönüşüm kutuları koyma projesini ilk uygulayan kurumlardan birisi oldu.

Altı aydır sürdürülen uygulamayla bakanlığın hayata geçirmeye hazırlandığı çöp kutularının kaldırılması projesi belediyede çok daha önceden başlatılmış oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevre konusunda hassas olduklarını belirterek, "Ülkemiz 'Sıfır Atık' projesinde dünyaya örnek yeni bir çalışmaya hazırlanırken biz de belediye olarak birimlerdeki her bir masanın altında bulunan çöp kutularını kaldırdık. Yerlerine odalarda ve koridorlardaki ortak alanlarda plastik, kağıt ve organik atıkların ayrıştırıldığı dönüşüm kutularını koyduk. Böylelikle çöpler daha atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmiş oluyor" dedi.

Başkan Yalçın, uygulamayı altı aydan beri sürdürdüklerini ifade ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ülke genelinde uygulamaya hazırlandığı masa altlarındaki çöp kovalarını kaldırarak ayrıştırma kutuları koyma sistemini biz zaten hayata geçirmiş durumdayız. Böylelikle çöpler ayrıştırma işlemine girmeden zamandan, ekonomiden ve yakıttan tasarrufla geri dönüşüme kazandırılıyor. Belediyedeki katı atıkların zaten yüzde 95'i ambalajlardan, yüzde 5'i de organik atıklardan oluşuyor" diye konuştu.

Yaptıkları bu örnek çalışmayla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 'Sıfır Atık Belgesi' için başvuruda bulunduklarını kaydeden Başkan Yalçın, belgeyi bu yıl içinde almayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Talas Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm konularındaki çalışmalarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlenen yarışmada 'Sıfır Atık Fikir Ödülü' almıştı. Ödülü Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etmişti. - KAYSERİ

Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu'
Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu'
Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu'
Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu'

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, geri dönüşüm, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas'ta çöp kovası yerine 'Geri dönüşüm kutusu' - Son Dakika
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