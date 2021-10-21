Ticari taksiler denetlendi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Trafik Amirliği tarafından kentte ki ticari taksiler denetlendi.

Belediye Trafik Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde ki ticari taksi denetimi yapıldı. Denetim esnasında görülen olumsuzlukların giderilmesi için sözlü olarak uyarılar yapıldı. Belediye ekipleri 18 adet ticari taksiyi denetledi.

Denetimlerde maske, hijyen, araç temizliği, kolonya ve uyulması gereken genel kurallar gibi konular ele alındı. - ADIYAMAN