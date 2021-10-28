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TŞOF Başkanı Apaydın: "Cumhuriyetimizin bir asrı devirmesine az kaldı" - Son Dakika

TŞOF Başkanı Apaydın: "Cumhuriyetimizin bir asrı devirmesine az kaldı"

28.10.2021 10:20
TŞOF Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Cumhuriyetimiz ilan edilişinin 98. yıl dönümüne gelmiş, bir asrı devirmesine az kalmıştır.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Cumhuriyetimiz ilan edilişinin 98. yıl dönümüne gelmiş, bir asrı devirmesine az kalmıştır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz milletimizi saygıyla anıyorum" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Apaydın, cumhuriyet tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimiz ilan edilişinin 98. yıl dönümüne gelmiş, bir asrı devirmesine az kalmıştır. Tarihi kahramanlıklarla dolu cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde ilerliyoruz. Bağımsız, her zaman demokrasiden yana, maddi manevi güçlü ve birbirine bağlı milletimiz, en büyük armağan olan cumhuriyete sahip çıkmak, gelecek nesillere güçlü kazanımlarla bu mirası bırakmak için her zaman çalışmaya devam edecektir. Demokrasi ve cumhuriyetin her zaman bekçisi olmuş şoför camiamız adına Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz milletimizi saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

TŞOF Başkanı Apaydın: Cumhuriyetimizin bir asrı devirmesine az kaldı

Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Apaydın, Türkiye, Silah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TŞOF Başkanı Apaydın: 'Cumhuriyetimizin bir asrı devirmesine az kaldı' - Son Dakika


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