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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Okul için değil, hayat için öğrenin" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Okul için değil, hayat için öğrenin"

05.10.2021 14:08

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Okul için değil, hayat için öğrenin" Başkan Yazıcı, "Gelecekte bağımsızlıktan bahsetmek istiyorsak temel bilimlerde iyi olmak zorundayız" Başkan Dr.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Okul için değil, hayat için öğrenin"

Başkan Yazıcı, "Gelecekte bağımsızlıktan bahsetmek istiyorsak temel bilimlerde iyi olmak zorundayız"

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı

İSTANBUL - Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı, Tuzla Deniz Kampüsü'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Açılış törenine davetli olarak katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, temel bilimlerin önemine değinerek, "Eskiden denizlere hakim olan dünyaya hakim oluyordu. Şimdi artık bilginin hakim olduğu, bilginin hakimiyetinin olduğu ülkelerin en güçlü olacağını düşünüyorum. Bizler bilgiye sahip olabilecek akademik çalışmaları, tüm bilgiye hükmedecek olan çalışmaları yapmazsak gelecekte sizlerin ve torunlarımızın yaşayacağı ülkenin bağımsızlığından bahsedemeyiz" dedi.

Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı, Tuzla Deniz Kampüsü'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Bölümlerine derece ile giren öğrencilerin ödüllendirildiği törende Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği'nden Denizci Eğitmen Dr. Tolunay Kayaarası ilk dersi verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, temel bilimlerin önemine dikkat çeken konuşmasında, bir daha yüz yüze eğitimlere ara verilmemesi için aşılanmanın çok önemli olduğunu anlattı. Başkan Yazıcı, "Uzun bir pandemi döneminden sonra ilk defa yüz yüzeyiz. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu bir dönem olur. Bir hekim olarak belirtmek isterim ki aşı konusuna daha bilimsel bilgi ile yaklaşılmasını arzu ediyorum. Bugün burada açılış yapılıyorsa aşılanma sebebiyle ve aşının bulunması sebebiyle olduğunu hatırlatmak istiyorum. Deniz deyince akla gelen bir ilçe olmak için hep gayret ettik. Marinamız ile su sporları ile beraber, denizcilik fakülteleri ile ve müjdesini burada vermek istiyorum denizcilik müzesi ile bunu taçlandıracağız" dedi.

"Gelecekte bağımsızlıktan bahsetmek istiyorsak temel bilimlerde iyi olmak zorundayız"

Temel bilimlerin öneminden bahseden Başkan Yazıcı," Hayatımız, H2O ile dünyanın dörtte üçü su olan bir yerde, denizin bu kadar yoğun olduğu bir yerde mutlaka temel bilimler olması gerektiğini düşünüyorum. Temel bilimler olmadan sıfır emisyonlu motor yapmak dahil başka bir şey yapmak mümkün değil. Ben de Biyolojinin mühendisi olan tıp doktoruyum. Gelecekte bağımsızlıktan bahsetmek istiyorsak mutlaka temel bilimlerde iyi olmak zorundayız. Artık, verinin ve bilginin paylaşılması önemli oldu. Bilgiyi elinde çok bulunduranlar dünyaya hükmedecekler. Eskiden denizlere hakim olan dünyaya hakim oluyordu. Şimdi artık bilginin hakim olduğu, bilginin hakimiyetinin olduğu ülkelerin en güçlü olacağını, yapay zeka ve gelecekteki kuantum bilgisayarlar ile kriptolojinin kalmayacağını düşünüyorum. Bizlerin, bilgiye sahip olabilecek akademik çalışmaları, tüm bilgiye hükmedecek olan çalışmaları yapmazsak gelecekte sizlerin ve torunlarımızın yaşayacağı ülkenin bağımsızlığından bahsedemeyiz" dedi.

"Bilginin efendisi olmak için çok çalışmanız gerekmektedir"

Başkan Yazıcı, "Çok güzel bir söz vardır. Okul için değil, hayat için öğren. Antik çağ filozoflarından beri var olan bir şey. Kopya çekebilirsiniz ama gerçek hayatta sizlere kopya çektirmezler. Kopya çekerek başarılı olmak mümkün değil. Hayatlarınızda başarılı olmak için artık diploma almak yetmiyor. Yüksek lisans, doktora yapmak lazım. Yarışlar artık, üniversitelerde, patent bürolarında, kütüphanelerde çok çalışarak bilginin efendisi olmak için çok çalışmak gerektiğini unutmamamız lazım" dedi.

Törende konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Üniversiteler, bilimin, ilerlemenin ve teknolojinin merkezleridir. Fayda ve maliyet analizi buna göre yapılır. Piri Reis Üniversitesi güçlü, seçkin akademik kadrosu ve öğrencileri ile küresel farkındalık ilkeleri ile bilginin sınırlarını zorlamaktadır. Değişimi algılamakla kalmıyoruz, değişime katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

Açılış töreninde Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran ve Tuzla Kaymakamı birer konuşma yaparak 2021-2022 eğitim yılını tebrik edip öğrencilere başarılar dilediler.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Okul için değil, hayat için öğrenin
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Okul için değil, hayat için öğrenin
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Okul için değil, hayat için öğrenin
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Okul için değil, hayat için öğrenin

Piri Reis Üniversitesi, Oral Erdoğan, Tuzla, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Okul için değil, hayat için öğrenin' - Son Dakika


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