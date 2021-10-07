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Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai - Son Dakika

Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai

07.10.2021 22:08

Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai Formula 1 yarışlarına damga vuran temizlik aracının şoförü o anları anlattı Tuzla Belediyesi, tüm dünyanın gözünün İstanbul'da olacağı Formula 1 organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai

Formula 1 yarışlarına damga vuran temizlik aracının şoförü o anları anlattı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, tüm dünyanın gözünün İstanbul'da olacağı Formula 1 organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bizzat yakından takip ettiği çalışmalar 1 ay sürdü. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yarışa damgasını vuran Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Aracı, tekrar piste çıkarak çalışmalara destek verdi.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 aylık aranın ardından tekrar İstanbul'da. 8 Ekim'deki antrenman turlarıyla başlayacak olan Formula 1 heyecanı 10 Ekim'deki büyük yarış sonrasında sona erecek. Tuzla Belediyesi, tüm dünyanın gözünün üstünde olacağı dev organizasyona ev sahipliği yapan ilçe olarak, desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonun sorunsuz geçmesi için Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yakından takip ettiği ve 1 aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alan içerisinde ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 500 bin metrekare alan da ise budama işlemlerini tamamlandı. Tüm alan içerisinde çöp konteynerleri, 2'li sıfır atık setleri yerleştirildi. Yerleştirilen konteynerler Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak toplanırken, yarış haftası boyunca da toplanmaya devam edecek. Ayrıca Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları da belirli periyodlar halinde yarış pistini süpürerek, pisti hazır tutuyorlar.

Geçen yıldaki yarışa damga vuran süpürme aracı tekrar pistte

Geçtiğimiz yıl Intercity İstanbul Park'ta kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapan Formula 1 Türkiye GP'sine Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Aracı damgasını vurmuştu. Sıralama turlarına yoğun yağış nedeniyle ara verildiği anda pistteki su birikintilerini temizlemek için piste çıkan Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Aracı'nın şoförüne, "Bugün birinci viraja ulaşan tek kişi" yorumları yapılmıştı. O araç ve şoförü, bu yılki yarış için piste çıkarak süpürme çalışmalarına destek verdi.

"Bizim için güzel bir anı oldu"

Geçen seneye damga vuran Yol Temizleme Aracı'nın şoförü İlker Temel o anları anlattı. Temel, "Son düzlükte göllenme olduğunu söylediler. 4 dakikalık bir zaman vardı. O bölgeyi kurutmamız gerekiyordu. Girdik süpürdük ve çıktık. Daha sonra yarış devam etti. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai
Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai
Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai
Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai

Tuzla Belediyesi, Formula 1, İstanbul, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nden Formula 1 yarışları için yoğun mesai - Son Dakika


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