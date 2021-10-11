Üye Girişi
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu - Son Dakika

Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu

11.10.2021 17:38
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü Şükran Göktaş Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin üretim atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü Şükran Göktaş Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin üretim atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan tığ ve şiş örücülüğü kursunda 25 kursiyer eğitim alıyor. Atölyeyi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum'da kadın istihdamına katkı sağlayan kadın kooperatiflerinin artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kadın Kooperatifçiliği konusunda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten İlbaş, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik. Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Kadın Kooperatifi konusunda eğitim ve danışmak hizmeti veriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda kadın kooperatif sayısının artmasına tanık olmak bizler için mutluluk verici" dedi.

Abdülkadir Mutlu ise kadın istihdamının artması konusunda önemli bir yeri olan kursta 25 kişinin eğitim aldığını belirterek, 135 günlük kursun yaklaşık 150 bin TL lik bütçeyle hayata geçtiğini ifade etti.

Kursların meslek edinmedeki önemli bir yer edindiğini belirten Mutlu, "Kadın istihdamında önemli bir yere sahip olan kurslarımızla, meslek edinmeye katkı sağlıyoruz. Tığ ve şiş örücülüğü eğitimi alan kursiyerlerimiz ev ekonomisine katkı sağlayarak, ekonomide katma değer oluşturacaklar. İstihdam konusundaki sorunların aşılması noktasında kurumlar arası koordinasyon önemli bir yere sahip. Çalışmalarımızı sinerji içerisinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise el sanatları kurslarında Erzurum kültürüne ilişkin eserlerin ortaya çıkmasının önemine değinerek, kursların yetişkin eğitimi ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kursun kurumları bünyesindeki kültür merkezinde açıldığını anımsatan Almaz, "Amacımız bu gibi kurslarla kursiyerlerin iş becerilerini artırarak, Erzurum'a özgü el sanatlarının ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlamak. Kursumuz bu açıdan önemli bir yere sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların meslek edinmesi konusunda çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kursu ziyaret eden bürokratlar, kursiyerle sohbet ederek, el sanatları ürünleri hakkında bilgi aldılar. - ERZURUM

Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu

Ticaret Bakanlığı, Erzurum, Turizm, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak 17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın 17:17 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı 17:13 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı
Sena Altan cinayetinde yeni bilgiler! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş 17:02 Sena Altan cinayetinde yeni bilgiler! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma 15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma

Son Dakika Haberleri
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:12 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
16:59 1 hafta önce 40 TL'ye satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı
16:43 Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
16:40 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
16:39 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları
HDP binasındaki saldırısının faili Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi HDP binasındaki saldırısının faili Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi         
17:35
Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım         
17:30
9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi         
17:16
Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor         
17:11
1 hafta önce 40 TL'ye satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü 1 hafta önce 40 TL'ye satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü         
16:59
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi         
16:21
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Tosuncuk hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi Tosuncuk hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi         
13:04
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 17:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement