Üye Girişi
Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor - Son Dakika

Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor

26.10.2021 21:31

- Uyku Merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo kontrolü gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlara umut ışığı oluyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin "Bir gece misafir edilen hastaların uykuyla ilgili bilgeleri bilgisayar...

- Uyku Merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor

Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo kontrolü gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlara umut ışığı oluyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin

"Bir gece misafir edilen hastaların uykuyla ilgili bilgeleri bilgisayar ortamına kaydediliyor, daha sonra uzmanlar bu kayıtlara göre tanı koyuyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bulunan Uyku Merkezi'ndeki uygulamalar, birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırırken hayat kalitesini artırıyor, birçok hastanın umut ışığı oluyor.

Özellikle uyku problemleri yaşayan hastaların düşük seyreden hayat kalitelerinin artırılması için çalışma yapılan merkezde, farklı hastalıkların da tedavi koşulları iyileştiriliyor. Uyku apnesinin sıkça rastlandığı laboratuvarda belli şikayetleri olan hastalar bir gece misafir ediliyor. Uyku esnasında vücuttaki oluşan reaksiyonların tamamının kaydedilmesiyle tedavi için yol çizilen hastaların kısa sürede hayat kalitesi artıyor. Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo gibi problemleri olan hastaların da tedavileri kolaylaşıyor.

"Uykuyla ilgili tüm her şeyleri bilgisayar ortamına kaydediliyor"

İlaç kullanılmadan sadece uyku sürecinin izlenmesiyle tanı konulan laboratuvara genel olarak uyku apnesi olan vatandaşlar geliyor. Tanı sürecinden sonra hastalara uygun tedavi yöntemlerinin belirlendiği laboratuvarda farklı uyku rahatsızlıklarında da iyileşmeler gözlemleniyor. Laboratuvara gelen hasta profilleri, rahatsızlıkları ve tanı süreci hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin, "Uyku laboratuvarımıza genellikle uyku apnesi dediğimiz gündüz aşırı uyku hali olan, konsantrasyon bozukluğu yaşayan hastalarımız geliyor. Genelde horlama, uykuda nefes durması, nefessiz kalarak uyanma gibi sorunları oluyor. Bu da uyku apnesi sendromu oluyor. Bunun yanında uykuda konuşma, uyurgezerlik, uykuda tekme ve yumruk atma, yeme bozukluğu gibi parasoni adı verilen bozukluklar uyku merkezinde değerlendiriliyor. Narkolepsi adı verilen aşırı uyku bozukluğu, aniden uykuya dalma gibi hastalığı olanlar geliyor. Bu rahatsızlıklar da uyku laboratuvarında değerlendiriliyor. Bazı epilepsi hastalarının tanı ve değerlendirilmesi de uyku laboratuvarında yapılıyor. Hastalar ilk önce göğüs hastalıkları, nöroloji ve kulak burun boğaz alanlarına başvuruyor. Uyku alanında eğitim görmüş hekimlerimiz tarafından uygun görüldüğü takdirde uyku laboratuvarına yönlendiriliyorlar. Hastalar randevu ile geliyor. Randevu verildiği gün hastalar laboratuvara geliyor ve bir gece yatıyor. Uykuyla ilgili tüm her şeyleri bilgisayar ortamına kaydediliyor. Daha sonra bu kayıtlar uzman doktorlar tarafından kayıt altına alınıyor ve hastalara tanı konuluyor. Uykuyla ilgili bir bozukluk saptanırsa buna yönelik tedavi uygulanıyor. Tedavi için hastalara uygun cihazların ve basınçların belirlenmesi için bir gece daha burada yatırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Diğer sistemlerin de bozukluklarını etkiliyor"

Uyku laboratuvarında konulan tanının ardından uygulanan tedavi biçimleriyle hastaların uyku ve hayat kalitelerinde artış gözleniyor. Aynı zamanda birçok hastalığın tedavi sürecinde fayda görüldüğünü belirten Uzman Doktor İlknur Akçayır Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımızın uyku kaliteleri artıyor. Gündüz konsantrasyon ve uyku hallerinde iyileşmeler oluyor. Aşırı kilolu hastalarımızın kilo vermeleri kolaylaşıyor. Hastalarımızın horlama şikayetleri azalıyor. Hatta hastalarımız bu cihazları kullanmaya başladıklarında alışıyorlar. Seyahate çıkacakları zaman ilk aldıkları eşya bu cihaz oluyor. Hastalarımızda solunum düzelmeleri gözlemliyoruz. Hipertansiyon ve kalp ritim bozukluklarının tedavileri kolaylaşıyor. Sadece uykuyla ilgili değil de diğer sistemlerin de bozukluklarını etkiliyor. Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo kontrolü gibi rahatsızlıkların tedavilerini çok kolaylaştırıyor.

Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor
Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor
Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor
Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı 20:33 EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı 20:00 Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı 19:47 "Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı 19:09 Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı 18:05 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım         
21:08
ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı         
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi         
19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi         
19:26
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 21:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uyku merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement